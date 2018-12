De Michael Jackson à Basquiat, le meilleur des expositions parisiennes

Louise Dupont revient sur les expositions à ne pas manquer à Paris en cette fin d'année 2018. De "On the Wall", sur l'influence de Michael Jackson sur l'art contemporain, à Jean-Michel Basquiat, à l'honneur à la Fondation Vuitton, en passant par l'invention du cubisme par Picasso et Braque à voir au Centre Pompidou.