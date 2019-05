Cannes 2019 : "Les Misérables", "The Dead don't die" et "Le Daim"

Au programme de cette deuxième journée du festival de Cannes : "Les Misérables", un film choc sur les banlieues du réalisateur français Ladj Ly, "The Dead don’t die" de Jim Jarmusch avec un casting trois étoiles et la projection du film d’ouverture de la quinzaine des réalisateurs, "Le Daim" de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin et Adèle Haenel.