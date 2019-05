Cannes 2019 : Xavier Dolan, le petit prodige de la Croisette

À tout juste 30 ans, il a déjà présenté six films au Festival. Prix du jury pour "Mommy", Grand Prix pour "Juste la fin du monde", il ne lui manque plus que la Palme d'or. Xavier Dolan pourrait la remporter avec son nouveau long-métrage "Matthias et Maxime", une histoire d'amitié et de quête d'identité. Louise Dupont rencontre le réalisateur québécois sur la Croisette.