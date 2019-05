À l'Affiche !

Cannes 2019 : Adèle Exarchopoulos, l'actrice Palme d'or

Dans ce nouveau numéro de "A l'Affiche" depuis la Croisette, une actrice qui a reçu la Palme d'or. Un prix exceptionnel et une première dans l'histoire du festival. En 2013, Adèle Exarchopoulos, sa partenaire Léa Seydoux et le réalisateur Abdellatif Kechiche étaient récompensés ensemble par Steven Spielberg pour "La vie d'Adèle". Six ans plus tard elle est de retour à Cannes, pour "Sibyl" de Justine Triet, en compétition officielle.