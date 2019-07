À l'Affiche !

Festival d'Avignon : le cabinet de curiosités de Macha Makeïeff

France 24

Renaud LEFORT | Marion CHAVAL Par : Sonia PATRICELLI

L'artiste met en scène "Lewis versus Alice", mêlant avec brio son univers et celui de l'écrivain Lewis Carroll, l'auteur d'"Alice au pays des merveilles". Dans une exposition à la Maison Jean Vilar d'Avignon, Macha Makeïeff présente aussi son univers et tous les objets, animaux empaillés et jouets, qu'elle a collectionnés tout au long de sa vie. Sonia Patricelli la retrouve à La Fabrica juste après son spectacle.