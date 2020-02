Journal de l'Afrique

A la une de ce journal, les familles des étudiants sénégalais en quarantaine à Wuhan ont réclamé mercredi, depuis Dakar, leur retour "immédiat", prenant à contre-pied le président Macky Sall, qui a affirmé que son pays manquait de moyens logistiques pour les rapatrier.

"Nos enfants sont en parfaite santé et exigent leur droit à être secouru par leur Mère patrie", a notamment déclaré l'un des parents selon notre correspondante à Dakar, Sarah Sakho. Le collectif de familles réclame le rapatriement "immédiat", "sous peine de voir revenir leur dépouille".

Les 13 étudiants vivent actuellement confinés dans la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV. Le ministère de la Santé sénégalais affirme que le pays d'Afrique de l'ouest affirme ne pas disposer des moyens nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire en cas de rapatriement.

Également dans cette édition, la hausse des prix des biens de première nécessité en République Démocratique du Congo. Sucre, poulet, haricots maïs... depuis plusieurs mois, le prix de ces denrées parmi les plus consommées flambe. Le ministère de l’Économie invoque des causes monétaires liées à la variation du taux de change, mais aussi des causes conjoncturelles.

Enfin on reviendra sur l’escapade africaine du célèbre tennisman Rodger Federer, tout juste revenu d'un voyage en Namibie pour travailler pour sa Fondation. Il a officiellement lancé mercredi au Cap "The match in Africa ", qui l'opposera à Rafael Nadal vendredi.