À la une du Journal de l'Afrique du mardi 17 mars : de Tunis à Abidjan, en passant par Alger, les pays africains prennent des mesures drastiques pour tenter de contenir la pandémie de coronavirus, qui progresse sur le continent.

Publicité

En Tunisie, le gouvernement a décidé d'imposer un couvre-feu nocturne sur tout le territoire, de 18 h à 6 h dès ce mercredi, afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Le pays a répertorié 24 cas de contamination. Les précisions de notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise.

Dans l'Algérie voisine, le "Hirak", qui dure depuis plus d'un an, est suspendu et les manifestations sont désormais interdites. Plusieurs associations étudiantes et mouvements d'opposition avaient appelé à interrompre les rassemblements. Les autorités ont également décidé de fermer toutes les mosquées et les lieux de culte.

De son côté, la Côte d'Ivoire a annoncé que tous les établissements scolaires et universitaires seront fermés pour trente jours. Les rassemblements publics de plus de 50 personnes sont également proscrits. Ces décisions ont été globalement bien accueillies par les Ivoiriens, comme l’explique notre correspondant Abidjan, Thaïs Brouck.

La pandémie de coronavirus entraîne aussi le report du Chan, le Championnat d'Afrique des Nations de football, qui devait avoir lieu du 4 au 25 avril au Cameroun. Dix cas ont été confirmés dans le pays. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko.

Enfin, autre conséquence de l'épidémie : le report sine die d'une mission mandatée par la Cédéao en Guinée. Les chefs d'État du Ghana, de Côte d'Ivoire du Nigeria et du Niger devaient se rencontrer ce mardi. Une médiation avec leur homologue guinéen Alpha Condé pour évoquer les législatives et le référendum de dimanche était prévue. Le président est soupçonné de vouloir briguer un troisième mandat.