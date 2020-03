Billet retour

Exclusif : au Darfour, sur la route des massacres

Dans une école de Geneina, à l'Ouest du Darfour, où environ 40 000 personnes se sont réfugiées après les massacres. © Bastien Renouil

Par : Bastien RENOUIL | Elodie COUSIN

Depuis 2003, le Darfour vit une guerre à huis clos. À ce jour, les massacres ethniques et les bombardements ont fait plus de 300—000 morts et des millions de déplacés. Nos envoyés spéciaux Bastien Renouil et Élodie Cousin ont obtenu un accès inédit à cette région du Soudan, où les violences continuent malgré la chute d'Omar el-Béchir. Reportage exclusif.