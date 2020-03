Coronavirus : Kinshasa isolée de la RD Congo, à Dakar les policiers accusés de violences

La capitale congolaise Kinshasa isolée du reste du pays © agences

Au sommaire de ce journal de l’Afrique de mercredi 25 mars : la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, placée en quarantaine à cause de la pandémie de Covid-19, des policiers accusés de violence à Dakar pour faire respecter le couvre-feu, la solidarité en Tunisie pour aider les plus démunis à l’heure du confinement, et l’armée tchadienne ébranlée par une attaque jihadiste.