En RD Congo, dans l'ombre du coronavirus, des milliers d’enfants victimes de l’épidémie de rougeole

La République démocratique du Congo peine à lutter contre l’épidémie de rougeole. © France 24

Par : Clément BONNEROT | Juliette DUBOIS

Alors qu'elle doit désormais faire face à la pandémie de Covid-19, la République démocratique du Congo peine à lutter contre l’épidémie de rougeole, qui sévit dans le pays depuis plus d’un an. Le virus a déjà infecté plus de 335 000 enfants et provoqué la mort de 6 300 autres. Reportage à Boso-Manzi et à Gumba, dans le nord du pays, de nos correspondants, Clément Bonnerot et Juliette Dubois.