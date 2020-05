Au Mali, des camps de déplacés peuls sous la menace du Covid-19

Par : Erwan SCHIEX | Michel MVONDO

En périphérie de Bamako, plusieurs camps de fortune abritent des familles peuls ayant fui les violences dans leurs régions d’origine. Manque d’eau, de nourriture, de soins, d’hygiène : avec l’épidémie mondiale de Covid-19, elles sont devenues encore plus vulnérables qu’elles ne l’étaient déjà. Tandis que l’aide internationale se raréfie, les ONG craignent une propagation du coronavirus dans ces camps où la promiscuité et les pénuries compromettent le respect des gestes barrières, et où l’avenir est plus incertain que jamais.