Journal de l'Afrique

Cinq humanitaires nigérians, dont un employé de l'ONG française Action contre la Faim, ont été tués par les jihadistes qui les avaient enlevés dans le nord-est du Nigeria, en proie à un conflit contre Boko Haram.Des combattants affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) avaient auparavant mis en ligne une vidéo montrant l'assassinat des cinq hommes. Les humanitaires étaient apparus dans une vidéo en juin dans laquelle ils expliquaient qu'ils avaient été kidnappés par des combattants affiliés à Boko Haram.

Publicité

Également au programme : à Madagascar, la cacophonie au sein du gouvernement entourant la stratégie de lutte contre le Covid-19. La porte-parole du gouvernement se dit "consternée" par l'initiative du ministre de la Santé, qui a envoyé une lettre aux bailleurs de fonds. Évoquant une flambée du nombre de cas et le manque de moyens des hôpitaux malgaches, il demande l'envoi de matériel médical : blouses, masques ou encore respirateurs. Mais cette requête aurait été faite "sans concertation" avec le gouvernement ou le président malgache Andry Rajoelina, selon la porte-parole.

En RD Congo, le président Tshisekedi a annoncé la levée de l'état d'urgence sanitaire et la reprise des activités commerciales. Ce mercredi, les habitants ont pu se retrouver les terrasse des cafés et restaurants.

Au Kenya, 15 millions d'enfants ne retourneront pas en cours avant janvier 2021. L'objectif : éviter que le coronavirus ne se répande par l'école. L'année 2020 est annulée et tous les élèves vont redoubler. Les enfants n'ont plus d'activités et de nombreux professeurs ne sont plus payés. Reportage dans ce journal.

Enfin, plusieurs championnats majeurs de football sont sur le point de reprendre en Afrique, à commencer par celui du Maroc lundi, qui sera suivi de ceux de Tunisie le 2 août et d'Égypte le 6 août. Tous les championnats nationaux, sauf celui du Burundi, s'étaient arrêtés à la mi-mars, alors que le Covid-19 commençait à se développer.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne