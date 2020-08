L'Entretien

Pascal Affi N'Guessan : "Avec Laurent Gbagbo, nous avons la même ambition pour la Côte d'Ivoire"

Pascal Affi N'Guessan, candidat du FPI à la présidentielle ivoirienne. © Capture d'écran France 24

Pascal Affi N'Guessan, candidat du Front populaire ivoirien (FPI) à la présidentielle d'octobre prochain, est l'invité de France 24 et RFI. Il dénonce "l'échec total" du président actuel Alassane Ouattara sur le plan social notamment, et trouve "pathétique" sa possible candidature pour un troisième mandat, qui serait "dramatique sur le plan juridique et de l'honneur". Pascal Affi N'Guessan met également en avant sa proximité avec Laurent Gbagbo, fondateur du FPI, bloqué en Europe : "Nous sommes en phase, et ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise".