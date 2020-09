Indépendance du Sénégal : 60 ans après, quel bilan ?

LE DÉBAT © France 24 / RFI

Par : Alain FOKA 50 mn

Cette année, le Sénégal célèbre le 60e anniversaire de son indépendance. Une occasion pour France 24 et RFI de revenir sur les ambitions, les accomplissements et les enjeux de ce pays. Le journaliste Alain Foka a réuni à Dakar quatre invités emblématiques pour tirer le bilan de ces six décennies.