Indépendance du Mali : 60 ans après, quel bilan ?

Le Débat © France 24

Par : Alain FOKA 51 mn

Cette année, le Mali, qui vient de vivre un coup d'État, célèbre le soixantième anniversaire de son indépendance. Une occasion pour France 24 et RFI de revenir sur les ambitions, les accomplissements et les enjeux de ce pays. Le journaliste Alain Foka a réuni à Bamako cinq invités emblématiques pour tirer le bilan de ces six décennies et débattre des perspectives d'avenir.