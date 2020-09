Damso : "Les artistes africains sont au même niveau que les autres"

Le rappeur belgo-congolais Damso présente "QALF", l'album de tous les records, dans le Journal de l'Afrique. L'artiste revient sur ses influences musicales, de plus en plus africaines et confie ses espoirs pour l'avenir du continent de ses origines.