Grâce à la lutte contre le braconnage, le Kenya a doublé sa population d'éléphants

Par : Bastien RENOUIL | Elodie COUSIN 7 mn

Alors qu'au cours de la dernière décennie le nombre d'éléphants en Afrique de l'Est a presque été divisé par deux, le Kenya a annoncé avoir doublé sa population de pachydermes depuis 1989. Le pays fait figure d'exemple dans la lutte contre le braconnage et compte maintenant près de 35 000 individus. Les réserves ont dû s'adapter et renforcer leur dispositif de sécurité. Désormais ce ne sont plus les chasseurs d'ivoire qui inquiètent les groupes de défense des éléphants, mais les populations locales qui doivent cohabiter, parfois difficilement, avec les animaux sauvages.