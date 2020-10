Présidentielle en Côte d'Ivoire : reportage à Gagnoa, dans le fief de Laurent Gbagbo

À l'approche du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, Thaïs Brouck, correspondant de France 24 en Côte d'Ivoire, a sillonné le pays à la rencontre de la population. La deuxième étape de ce périple est Gagnoa, l'un des principaux fiefs du peuple bété et ville natale de l'ex-président Laurent Gbagbo. Sur place, les habitants déplorent le manque d'infrastructures dans la ville.

Surnommée la cité du fromager, en référence au nom de l'arbre majestueux très présent dans la région, la ville de Gagnoa est l'un des principaux fiefs du peuple bété dans l'est de la Côte d'Ivoire. Les habitants qui se sont confiés à France 24 déplorent le manque d'infrastructures dans la ville natale de l'ex-président Laurent Gbagbo alors que l'économie de la région repose principalement sur l'agriculture et notamment la production de café et de cacao.

Avec environ 40 % de la production mondiale, la Côte d'Ivoire est le premier exportateur de cacao, une filière essentielle pour l'économie du pays et qui fait vivre quelque 600 000 producteurs. À la veille de l'élection présidentielle, le gouvernement a décidé d'augmenter le prix minimum d'achat aux producteurs pour la prochaine saison.

