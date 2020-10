Présidentielle en Côte d'Ivoire : Bouaké, fief des ex-rebelles en quête de renaissance

Cette semaine, France 24 vous fait voyager à travers la Côte d'Ivoire. Alors que les Ivoiriens s'apprêtent à choisir leur président le 31 octobre prochain, notre correspondant Thaïs Brouck a sillonné le pays pour rencontrer des anonymes et comprendre leurs attentes avant un scrutin déterminant pour leur avenir. Après Yamoussoukro, Gagnoa, Daloa et Korhogo, il vous emmène cette fois-ci à Bouaké, la deuxième ville du pays.

Capitale historique des Baoulés, l'une des principales ethnies du pays, Bouaké est une ville d'un million et demi d'habitants située en plein cœur de la Côte d'Ivoire et à la confluence des routes vers le Mali et le Burkina Faso.

Occupée par les Forces nouvelles, une coalition de mouvements rebelles, de 2002 à 2010, Bouaké a du mal à se départir de son image de capitale de la rébellion. Dix ans après la crise post-électorale, les stigmates de la guerre sont encore visibles.

Mais la ville, à l'instar de ses habitants, veut tirer un trait sur ce passé douloureux. Les travaux de rénovations se multiplient : un nouveau stade, des marchés, de nouveaux logements. Et beaucoup d'habitants s'accrochent à l'espoir d'une réconciliation nationale.

