L'actu en dessin : et pendant ce temps-là en Afrique...

Cartooning for Peace rappelle que d'autres élections présidentielles se sont tenues dans le monde, ailleurs qu'aux États-Unis, ces dernières semaines. C'est notamment le cas en Afrique, où plusieurs dirigeants ont été réélus dans des conditions houleuses.

Alors que le monde a les yeux rivés sur l’élection présidentielle américaine depuis plus d’une semaine, de nombreuses élections se sont déroulées entre temps sur le continent africain.

En Guinée d’abord, le président Alpha Condé a été réélu le 18 octobre pour un troisième mandat très contesté par l’opposition, après une campagne marquée par des violences causant des dizaines de morts.

En Tanzanie ensuite, John Magufuli, que l’on surnomme le "bulldozer", a obtenu un second mandat très discuté le 28 octobre, après avoir arrêté 150 membres et dirigeants de l’opposition, selon la Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet.

En Côte d’Ivoire enfin, dont on redoutait l’élection du 31 octobre puisque, depuis le mois d’août, on y déplore plus de 80 morts. Alassane Ouattara a été réélu pour un troisième mandat lui aussi très controversé : l’opposition s’était engagée dans un mouvement de "désobéissance civile" pour contester le caractère inconstitutionnel de la candidature du président sortant et boycotter l’élection. Craignant l’escalade des violences, Ouattara et son rival Henri Bédié ont fini par se rencontrer le 11 novembre pour tenter d’éviter l’escalade des violences et la grande fracture dont le pays a déjà souffert en 2010 (plus de 3 000 morts).

Pour Cartooning for Peace, Glez, dessinateur du Burkina Faso, représente ces chefs d'État africains concernés par la multiplication de leurs mandats. Ceux-ci regardent un miroir dans lequel apparaît Nelson Mandela qui n'a, lui, effectué qu'un seul mandat à la tête de l'Afrique du Sud.

Glez est chroniqueur, parolier, enseignant, scénariste de séries télévisuelles et auteur du comic strip Divine comedy. Pendant 25 ans, il a été directeur de publication délégué de l’hebdomadaire satirique Journal du Jeudi. Ses dessins sont publiés régulièrement dans Rolling Stone, Jeune Afrique, Habari RDC, Benbere, Afrique Magazine, The Africa Report, World Policy Journal.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

