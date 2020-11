Présidentielle au Burkina Faso : quel bilan économique pour Roch Marc Christian Kaboré ?

À quelques jours de l’élection présidentielle au Burkina Faso, France 24 se penche sur le bilan économique du président Roch Marc Christian Kaboré. Son mandat a été marqué par plusieurs grands projets économiques, mais le pays a également souffert des conséquences des attaques jihadistes dans le nord.

Publicité Lire la suite

Les électeurs burkinabè devront choisir, dimanche 22 novembre, leur prochain président de la république. Après cinq ans à la tête de l’État, Roch Marc Christian Kaboré espère être réélu dès le premier tour.

Son mandat a été marqué par de grandes réalisations économiques comme la centrale solaire de Zagtouli, inaugurée en 2017, et l’échangeur routier de Ouagadougou. Mais la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du pays, touché par des attaques jihadistes, a provoqué une crise économique et pénalisé la croissance du pays.

Par ailleurs, certains de ses opposants accusent le président de "mentir par les chiffres". C’est le cas notamment de Tahirou Barry, ancien ministre aujourd’hui candidat à l’élection présidentielle. "On nous a parlé de 18 000 milliards pour le PNDES (Plan national de développement économique et social), ça a été la désillusion. On nous a parlé de 150 000 emplois à créer. Aujourd’hui c’est la désillusion pour tous ces jeunes diplômés", dénonce-t-il.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne