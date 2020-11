En Éthiopie, Abiy Ahmed ordonne l'offensive finale contre les autorités du Tigré

L'armée éthiopienne va lancer la "phase finale" de son offensive dans le Tigré, a déclaré jeudi le Premier ministre Abiy Ahmed. De son côté, l'ONU s'inquiète des pénuries dans cette région dissidente du pays, où le nombre de déplacés augmente, atteignant plus d'un million de personnes.

Publicité Lire la suite

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné à l'armée, jeudi 26 novembre, de lancer l'offensive finale contre les autorités dissidentes du Tigré à Mekele, capitale de cette région du Nord de l'Éthiopie.

L'armée a reçu l'ordre de "mener la (...) dernière phase" de l'opération lancée le 4 novembre contre les dirigeants du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), a indiqué Abiy Ahmed sur son compte Facebook.

"La période de 72 heures accordée à la clique criminelle du TPLF pour se rendre pacifiquement est désormais terminée et notre campagne de rétablissement de l'ordre est entrée dans sa phase finale", a-t-il par ailleurs écrit sur Twitter, promettant que "tout serait mis en œuvre pour que la ville de Mekele (...) ne subisse pas de graves dégâts" et "pour protéger les civils".

Final Phase of the Rule of Law Operations Commences pic.twitter.com/TAAyZxSe0U — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 26, 2020

Un million de déplacés

L'ONU a fait part, jeudi, de son inquiétude quant aux pénuries "très critiques" dans la région du Tigré, où la population de 6 millions d’habitants reste isolée et sa capitale, menacée d’attaques par les forces éthiopiennes cherchant à arrêter les dirigeants régionaux.

Alors que le carburant et les liquidités s'épuisent, plus d'un million de personnes sont désormais déplacées et la nourriture pour près de 100 000 réfugiés d'Érythrée aura disparu dans une semaine, selon un rapport publié dans la nuit. Par ailleurs, plus de 600 000 personnes dépendant des rations alimentaires mensuelles ne les ont pas reçues ce mois-ci.

🇪🇹 À l’intérieur de l’Ethiopie, le HCR demeure préoccupé par la situation des civils, y compris les populations déplacées internes et les travailleurs humanitaires dans la région du Tigré. https://t.co/sQ8zZFV8qJ — Le HCR (@Le_HCR) November 25, 2020

Liaisons téléphoniques coupées

Reuters n'a pas été en mesure de joindre les forces du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) pour obtenir de commentaires de leur part. Il est pour l'heure impossible de vérifier les affirmations des deux camps, les liaisons téléphoniques et internet avec le Tigré étant coupées et l'accès à la région strictement contrôlé.

Le 4 novembre, le Premier ministre éthiopien a lancé une offensive pour reprendre le contrôle du Tigré, dont il accuse les forces d'avoir attaqué une base gouvernementale. Il a sommé, dimanche, les forces du TPLF, qui gouverne cette région du nord du pays, de déposer les armes avant mercredi soir, faute de quoi l'armée donnerait l'assaut à Mekele, son chef-lieu. Addis-Abeba a fait savoir lundi que la ville, qui compte 500 000 habitants, était totalement encerclée.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne