Journée mondiale contre le sida

L’Afrique du Sud avance à grands pas dans la recherche contre le sida chez les femmes

Une employée de l'université de Witwatersrand, dans le bureau de la recherche contre le sida. © Capture d'écran France 24

Texte par : Caroline DUMAY | Stefan CARSTENS 4 mn

Alors que le sida a tué plus de 700 000 personnes dans le monde en 2019, le continent africain reste le plus touché. En Afrique du Sud, cinq millions de personnes sont séropositives, mais les progrès en matière de traitement y sont aussi très avancés. Nos correspondants au Cap, Caroline Dumay et Stefan Carstens, sont allés à la rencontre de ceux qui font avancer la recherche.