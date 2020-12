Centrafrique : les principaux groupes armés fusionnent à l'approche des élections

Des gardes présidentiels montent la garde près d'une affiche de campagne du président sortant lors de son rassemblement d'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle à Bangui, le 12 décembre 2020. © Camille Laffont, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Les leaders des trois principaux groupes armés ont annoncé, samedi, leur fusion et la création d'une coalition. Ils occupent la grande majorité du territoire centrafricain et mènent une offensive dans le nord et l'ouest du pays.