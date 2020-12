Au Cameroun, plusieurs dizaines de morts dans un accident de bus

Un accident de la route impliquant un bus et un camion a causé la mort d'au moins 37 personnes, dimanche, au Cameroun. Selon la police, les occupants du bus revenaient de Foumban, dans l'ouest du pays, pour se rendre à Yaoundé après les festivités de Noël.

Publicité Lire la suite

Au moins 37 personnes, dont 10 femmes et quatre enfants, ont été tuées, dimanche 27 décembre, dans la collision d'un bus contre un camion dans le centre du Cameroun, a annoncé la police.

Le bus a fini sa course dans un ravin et 19 passagers ont également été blessés, a ajouté à l'antenne de la radio publique CRTV Paulin Moantsouog Mempou, commissaire de la Sécurité publique de Ndikinimeki, à environ 200 km au nord-ouest de Yaoundé, où l'accident s'est produit en pleine nuit.

Les occupants du bus revenaient de Foumban, dans l'ouest du Cameroun, pour se rendre à la capitale Yaoundé, après les festivités de Noël, a précisé à l'AFP Manfred Missimikin, directeur de l'ONG de prévention routière Sécuroute.

Le bus a percuté de plein fouet un camion venant en sens inverse et a fini sa course "dans un ravin", a détaillé Paulin Moantsouog Mempou, qui a évoqué "37 morts dont 10 femmes, trois bébés et un garçon".

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne