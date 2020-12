Trois soldats français tués en opération au Mali

Trois militaires français ont été tués, lundi, au Mali, a annoncé laprésidence de la République. Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif dans la région de Hombori.

Trois soldats français ont été tués en opération au Mali, lundi 28 décembre, après que leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif dans la région de Hombori, a annoncé l'Élysée.

Florence Parly, ministre des Armées, a rendu hommages aux trois soldats Ils étaient en mission au Mali. Pour la France, pour le Sahel, contre le terrorisme. Le brigadier-chef Tanerii Mauri, les chasseurs de 1ère classe Dorian Issakhanian et Quentin Pauchet sont morts pour la France. Mes pensées vont à leurs familles, leurs proches et frères d’armes. pic.twitter.com/a7RKF1PkAl — Florence Parly (@florence_parly) December 28, 2020

"Le président de la République a appris avec une très grande émotion la mort au Mali ce matin de trois soldats français du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse", peut-on lire dans un communiqué.

Il s'agit du brigadier-chef Tanerii Mauri, du chasseur de 1re classe Quentin Pauchet et du chasseur de 1re classe Dorian Issakhanian.

"Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé, alors qu’ils participaient à une opération dans la région de Hombori", ajoute l'Élysée.

"Le président de la République salue avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires, morts pour la France dans l’accomplissement de leur mission. Il s’associe à la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d’armes et les assure de la reconnaissance et de la solidarité de la Nation."

Les décès de ces trois soldats portent à 47 le nombre de soldats français tués dans l'opération Serval, puis Barkhane.

Avec AFP et Reuters.

