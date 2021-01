La justice militaire algérienne acquitte Saïd Bouteflika dans l'affaire du "complot"

Saïd Bouteflika, le frère et ex-conseiller du président algérien déchu Abdelaziz Bouteflika, et deux anciens patrons du renseignement ont été acquittés, samedi, par une cour d'appel militaire de leur condamnation à 15 ans de prison pour "complot".

Publicité Lire la suite

La justice militaire algérienne a acquitté en appel, samedi 2 janvier, le frère et ex-conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika, ainsi que deux anciens patrons du renseignement, qui avaient été condamnés à 15 ans de prison pour "complot" contre l'armée et l'État.

Selon une source judiciaire, Saïd Bouteflika sera transféré dans une autre prison en attendant son procès dans d'autres affaires liées à la corruption durant les vingt ans de pouvoir de son frère.

Outre Saïd Bouteflika, les généraux Mohamed Mediène, dit "Toufik, et Athmane Tartag, ainsi que la militante trotskiste Louisa Hanoune, condamnés dans cette affaire, ont été acquittés en appel par la cour militaire de Blida, près d'Alger, selon l'avocat de la défense, Me Khaled Berghel, cité par l'agence de presse officielle APS.

Procès éclair

Arrêtés en mai 2019, les quatre accusés avaient été condamnés en septembre de la même année à quinze ans d'emprisonnement, lors d'un procès éclair devant le tribunal militaire de Blida, pour "complot contre l'autorité de l'État et de l'armée".

"Après la lecture de l'affaire sur l'assistance par le président de la Cour d'appel militaire de Blida, les accusés Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune ont été tous entendus et ont plaidé non coupable", a expliqué l'avocat.

"Après délibération, la cour (...) a rendu la décision d'annuler le jugement en première instance et d'acquitter tous les accusés", a-t-il précisé.

Il s'agissait du troisième procès de l'affaire après que la Cour suprême algérienne eut accepté en novembre le pourvoi en cassation de Saïd Bouteflika et de ses co-accusés.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne