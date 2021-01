Attaque au Niger : le ministre Alkache Alhada annonce un "deuil national de trois jours"

Deux villages nigériens près de la frontière malienne ont été attaqués, samedi, par des terroristes. Au moins cent civils ont été tués. "Il a été décidé un deuil national de trois jours mais aussi de renforcer la sécurité dans la zone et d'apporter un appui aux populations", annonce sur France 24 Alkache Alhada, ministre de l'Intérieur du Niger.

le ministre de l'Intérieur, Alkache Alhada, a annoncé lundi 4 janvier sur France 24 qu'"il a été décidé un deuil national de trois jours mais aussi de renforcer la sécurité dans la zone et d'apporter un appui aux populations".

"Il y a déjà des forces de défense et de sécurité sur place, nous allons renforcer davantage les effectifs", a précisé le ministre, annonçant également qu'un "forum va être organisé dans la région pour prévenir les risques de conflits intercommunautaires".

"Il n'y a pas de revendication" concernant les attaques de samedi, affirme Alkache Alhada. "Pour eux (les terroristes, NDLR), l'idée, c'est de pouvoir contrôler les populations. Ils veulent faire en sorte que ces populations quittent la zone et qu'ils puissent se déployer, et évidemment nous ne laisserons pas faire cela", poursuit le ministre de l'Intérieur. "Il s'agit pour nous de continuer à avoir cette adhésion de la population et faire en sorte que l'État soit présent de façon permanente dans ces zones."

