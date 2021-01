En Centrafrique, dix candidats réclament l'annulation de la présidentielle

Une affiche de Faustin-Archange Touadéra dans une rue de Bangui, le 5 janvier 2021. © Florent Vergnes, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

L'élection présidentielle en Centrafrique remportée par le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, a été remise en cause mardi par dix candidats qui dénoncent "de nombreuses irrégularités" et réclament "l'annulation pure et simple" du scrutin.