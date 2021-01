Challenge App Afrique : 10 projets numériques pour lutter contre les épidémies

France 24 et RFI ont dévoilé la liste des dix finalistes du Challenge App Afrique, une initiative qui récompense, cette année, les innovations numériques africaines pour lutter contre les épidémies.

Publicité Lire la suite

Des projets numériques au service de la santé. La cinquième édition du Challenge App Afrique de France 24 et RFI a dévoilé, vendredi 8 janvier, la liste de ses finalistes. Dix candidats issus de neuf pays africains ont été sélectionnés pour des initiatives numériques innovantes permettant de répondre aux besoins des utilisateurs lors de l'apparition d'épidémies.

Les projets choisis incluent l'application algérienne "Coronaphobia Psytest", un questionnaire qui permet de mesurer l'impact psychologique du confinement, le robot ivoirien Tork, qui désinfecte les rues et diffuse des messages de prévention, ou bien encore le carnet de santé numérique togolais "Kondjigbale", accessible via Internet ou SMS dans les zones hors-connexion.

Les dix finalistes bénéficieront d'un accompagnement personnalisé au sein d'un incubateur présent dans leur pays d'origine. Le lauréat se verra financer le développement de son projet.

À travers ce concours, RFI et France 24 souhaitent encourager et soutenir l'innovation, en stimulant et accompagnant les jeunes entreprises et développeurs africains.

Les quatre premières éditions visaient les domaines de la santé (2016), l'éducation des filles (2017), le développement durable (2018) et le développement urbain et des villes intelligentes (2019).

Ce concours est réalisé en partenariat avec Engie Africa, Digital Africa, la Société générale, le Next Einstein forum et Africa Global Recycling.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne