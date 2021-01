RD Congo : au moins six rangers tués dans une attaque dans le parc des Virunga

Les Virunga sont aussi le théâtre des confits de la région troublée du Nord-Kivu, où des groupes armés se disputent le contrôle des richesses du sol et du sous-sol. © Baz Ratner, REUTERS

Une attaque d'hommes armés a fait au moins six morts, dimanche, dans le parc national des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont annoncé des responsables locaux. Selon un responsable administratif local, ces six éco-gardes ont été attaqués par des miliciens Maï-Maï.