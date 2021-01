En Tunisie, "Je suis un mort vivant donc je n'ai pas peur de la mort"

Depuis 2017, le nombre de Tunisiens rejoignant clandestinement l'Italie a fortement augmenté. Las d'attendre les retombées bénéfiques de la révolution qui tardent à venir, certains n'hésitent pas à tenter leur chance de l'autre côté de la mer. Plusieurs fois s'il le faut. Reportage.

Le regard tourné vers le large, Knifess ou petit poux comme on l'appelle dans son quartier, rêve d'autres horizons. Il est ce qu'on appelle un harraga littéralement un bruleur de frontière, prêt à tout pour rejoindre l'Europe. “Ici c'est El Bounta, généralement on embarque d'ici. Moi j'ai fait sept tentatives dont quatre depuis ici. C'est un point stratégique. De chez nous, c'est l'endroit le plus proche pour rejoindre l'île de Lampedusa.”

Son unique but est de partir rejoindre l’Europe. "Moi dans mon pays je suis un mort vivant. Je ne vis pas donc je n'ai pas peur de la mort. Laissez-moi silencieux et vivant plutôt qu'avoir la liberté d’expression et n'avoir rien”.

Les jeunes se Sfax se cotisent régulièrement pour acheter une embarcation qu'ils confient à un passeur capable de les faire traverser. L'un d'entre eux a accepté de nous parler. “Ce sont eux qui me contactent. Ils me demandent de les emmener, moi je leur dis pas de problème. La dernière fois j'ai touché 15000 dinars. Quand tu trouves une occasion pareille, un voyage comme ça... ça ne se refuse pas. Tu es obligé d'y aller. Qu'est-ce que tu veux faire ici ? Il me faut 20 ans ici pour gagner 5000 dinars.”

