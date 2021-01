Emmanuel Macron ouvre la voie à une réduction des troupes françaises au Sahel

Lors de ses traditionnels vœux aux armées, mardi, à Brest, le président Emmanuel Macron a ouvert la voie à un ajustement de l'effort français au Sahel. Le chef de l'État n'a cependant pas donné plus de précisions.

Il n'y a ni chiffres, ni calendrier. Emmanuel Macron a évoqué, mardi 19 février, lors de ses vœux aux armées la possibilité de réduire le nombre de soldats français de la force Barkhane déployés au Sahel.

"Les résultats obtenus par nos forces au Sahel, conjugués à l'intervention plus importante de nos partenaires européens, vont nous permettre d'ajuster notre effort", a déclaré Emmanuel Macron, à Brest.

La force Barkhane, qui combat les groupes jihadistes principalement au Mali et au Niger, compte actuellement 5 100 soldats, dont 600 ont été envoyés en renfort il y a un an, après le sommet de Pau réunissant le président français et ses alliés du "G5 Sahel".

Cinquante-cinq soldats français ont été tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations Serval puis Barkhane.

