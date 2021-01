Submergée par le Covid-19, l'Afrique du Sud en attente des premiers vaccins

Officiellement le pays le plus touché du continent, l'Afrique du Sud, touchée de plein fouet par un nouveau variant du Covid-19, attend fébrilement le vaccin promis à la fin du mois de janvier par le gouvernement.

Confrontés à un variant du Covid-19, réputé plus contagieux, les Sud-Africains sont dans l'attente des précieuses doses de vaccins pour enrayer une seconde vague plus virulente de l'épidémie. Plus de 40 millions de personnes doivent être vaccinés cette année. Le gouvernement a promis que le premier lot arriverait avant la fin du mois de janvier.

En attendant, le nombre de malades du Covid-19 ne semblent pas reculer. Les entreprises de pompes funèbres et les fleuristes n'arrivent plus à faire face à la demande.

Et les chiffres de décès et de contaminations liés au coronavirus pourraient être bien supérieurs car le nombre de morts naturelles est beaucoup plus élevé que la normale.

