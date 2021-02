INFOGRAPHIE

Le Nil, un fleuve convoité

L'Égypte craint qu'un barrage soudanais ne menace ses propres installations sur le Nil. © France 24

FRANCE 24

Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie négocient sans succès depuis près d'une décennie la gestion et le remplissage du réservoir du Grand barrage de la Renaissance qu'Addis-Abeba construit sur le Nil bleu. Le projet lancé en 2011 est destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique.