Algérie : le procès des accusés de l'assassinat d'Hervé Gourdel a débuté

Hervé Gourdel, un guide de haute montagne français, avait été enlevé et décapité par des jihadistes en Algérie, en 2014. Le procès des accusés de son assassinat vient de s'ouvrir, jeudi à Alger, six ans après les faits.

Après un premier report en raison de l'état de santé du principal accusé, le procès des accusés de l'assassinat d'Hervé Gourdel s'est ouvert à Alger, jeudi 18 février. L'audience, qui devrait durer une journée, se déroule devant le tribunal de première instance de Dar El Beïda, dans la banlieue d'Alger, en présence de la compagne du guide de haute montagne.

Arrivé en ambulance, le principal accusé, Abdelmalek Hamzaoui, un ravisseur présumé, suit l'audience dans un fauteuil roulant. Il est accompagné d'une équipe médicale et surveillé par des membres des forces spéciales de la gendarmerie.

Premier interrogé par la présidente du tribunal, Abdelmalek Hamzaoui a nié avoir participé à l'enlèvement et à l'assassinat d'Hervé Gourdel. Il a affirmé qu'on l'accusait pour "boucler ce dossier et faire plaisir aux Français".

Au total, 14 personnes sont poursuivies dans cette affaire : huit jihadistes présumés jugés pour son rapt et sa décapitation, et six autres pour non-dénonciation de crime, selon un document du tribunal consulté par l'AFP. Abdelmalek Hamzaoui est le seul parmi les ravisseurs présumés à comparaître jeudi. Les sept autres seront jugés par contumace.

La compagne d'Hervé Gourdel "encore sous le choc"

Capturé après le drame, le membre présumé de Jund al-Khilafa ("Les Soldats du Califat") – le groupe affilié à l'organisation État islamique (EI) ayant revendiqué l'assassinat – risque la peine de mort.

"J'ai beaucoup de mal à parler de lui (Hervé Gourdel, NDLR), on est encore sous le choc, mais je retiens qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les propos de l'accusé principal", a déclaré la compagne de la victime, Françoise Grandclaude.

Parmi les six accusés jugés pour non-dénonciation de crime figurent les cinq accompagnateurs algériens d'Hervé Gourdel devant le tribunal algérois jeudi : Karim Oukara, Hamza Boukamoum, Oussama Dehendi, Amine Ayache et Kamel Saâdi, enlevés avec lui mais relâchés au bout de 14 heures.

Il leur est reproché d'avoir tardé à informer les autorités du rapt du Français. La non-dénonciation de crimes est passible d'une peine allant jusqu'à cinq ans de prison.

Quatre d'entre eux ont formellement reconnu Abdelmalek Hamzaoui comme étant l'un des ravisseurs. "Je me souviens du dernier regard d'Hervé alors qu'ils l'emmenaient de force. Nous avons essayé de les arrêter, mais ils nous ont repoussés en disant : 'Il ne vous importe pas, il n'est pas musulman'", a témoigné Hamza Boukamoum.

Le sixième, Farjallah Amara, est accusé, lui aussi, de ne pas avoir averti à temps ces mêmes autorités car les ravisseurs lui avaient volé sa voiture pour transporter le Français, selon le document du tribunal.

Plusieurs jihadistes éliminés par l'armée algérienne

Originaire de Nice, Hervé Gourdel, 55 ans, était un pédagogue et formateur de guides de montagne, passionné d'aventure. Il s'était rendu en Algérie à l'invitation de ses hôtes et accompagnateurs, pour explorer un nouveau site d'escalade, mais il a été kidnappé le 21 septembre 2014.

Les autorités algériennes, restées silencieuses sur ce procès, avaient assuré dès 2016 avoir presque totalement éliminé les combattants de Jund al-Khilafa. Après l'enlèvement d'Hervé Gourdel, Jund al-Khilafa avait menacé de l'exécuter si la France ne renonçait pas à ses frappes contre l'EI en Irak.

Dans les mois suivant la mort du Français, plusieurs jihadistes avaient été tués dans des accrochages avec l'armée. Parmi eux, le chef présumé de Jund al-Khilafa, Abdelmalek Gouri, en décembre 2014, et son successeur, Bachir Kharza, en mai 2015.

La vidéo de la décapitation du guide français, diffusée quelques jours après son enlèvement, a provoqué un énorme choc en France et en Algérie. L'armée algérienne, qui a mobilisé environ 3 000 soldats, a retrouvé la dépouille d'Hervé Gourdel le 15 janvier 2015 à une vingtaine de kilomètres du lieu de son enlèvement.

