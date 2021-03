Guerre d'Algérie : Ali Boumendjel a été "torturé et assassiné" par l'armée française, admet l'Élysée

Malika Boumendjel, veuve d'Ali Boumendjel, le 5 mai 2001 à Puteaux. © Eric Feferberg, AFP

Le militant algérien Ali Boumendjel, dont le meurtre avait été maquillé en suicide en 1957, a bel et bien été "torturé et assassiné" par l'armée française, a reconnu mardi Emmanuel Macron. Ce geste d'apaisement fait partie des mesures recommandées par l'historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d'Algérie.