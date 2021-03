Tanzanie : John Magufuli, le président "Bulldozer" qui niait le Covid-19

Le président tanzanien, John Magufuli, est mort des suites de problèmes cardiaques, le 17 mars 2021. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 6 mn

Le président tanzanien, John Magufuli, est décédé mercredi de problèmes cardiaques, après plus de cinq ans à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est connaissant une dérive autoritaire. En pleine pandémie de Covid-19, le "Bulldozer" n'avait cessé de minimiser l'existence et la dangerosité du virus, estimant que son pays en avait été libéré dès mi-2020 grâce "aux prières".