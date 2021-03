Niger : faut-il voir dans les attaques meurtrières une résurgence du groupe État islamique ?

Les attaques dans l'ouest du Niger ont fait plus de 200 morts en six jours. © Capture France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Wassim NASR 8 mn

Le Niger a été frappé dans sa partie ouest, proche du Mali, par les attaques les plus meurtrières commises ces dernières années par des jihadistes présumés. Dimanche, 137 personnes ont été tuées ; elles viennent s'ajouter aux 66 morts d'attaques commises six jours plus tôt.