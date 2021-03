Libye : un lieutenant d'Haftar recherché par la CPI a été abattu à Benghazi

Accusé par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité et d'autres crimes inhumains, le militaire libyen Mahmoud al-Werfalli, qui œuvrait dans les forces fidèles au maréchal Khalifa Haftar, est mort mercredi. Il a été tué par "des hommes armés non identifiés".

Le militaire libyen Mahmoud al-Werfalli, visé par deux mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), a été abattu de plusieurs balles mercredi 24 mars en Libye, selon une source sécuritaire. Il se trouvait alors dans sa voiture à Benghazi, situé dans l'Est du pays, lorsque des "hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur sa voiture".

Il était membre des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen et chef de l'autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL). Grièvement blessé, Al-Werfalli est décédé à son arrivée au Centre médical de Benghazi, situé près du lieu de la fusillade, selon une autre source sécuritaire.

Exécutions sommaires et crimes de guerre

Al-Werfalli était accusé par la Cour pénale internationale de "crimes de guerre, torture, traitements cruels, crimes contre l'humanité et d'autres crimes inhumains".

Le militaire de 43 ans était accusé d'avoir "directement commis et ordonné" des meurtres "en tant que crime de guerre dans le contexte de sept incidents, concernant 33 personnes", de juin 2016 à juillet 2017 dans la région de Benghazi, selon la CPI.

Connu pour ses exécutions sommaires de prisonniers politiques, il aurait en outre "exécuté par balle 10 personnes devant la mosquée Bi'at al-Radwan à Benghazi" en janvier 2018, selon la même source.

Promu par le maréchal Haftar

Ces exécutions sommaires ne l'ont pas empêché d'être promu par le maréchal Haftar lieutenant-colonel en juillet 2019, après avoir servi en tant que major. "Cette promotion envoie un message clair selon lequel Khalifa Haftar n'a aucune intention" de le faire poursuivre en justice, avait alors déploré la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda.

Al-Werfalli était récemment apparu dans une vidéo s'en prenant violemment au patron d'une concession automobile à Benghazi, suscitant une vive polémique en Libye.

Deux autres Libyens sont poursuivis par la CPI, Seif al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-dictateur Mouammar, et Al-Tuhamy Mohamed Khaled, ex-chef de l'Agence de sécurité intérieure libyenne. Le sort du premier reste mystérieux et le second est toujours en fuite.

