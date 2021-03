Une attaque meurtrière en RD Congo perpétrée par des membres présumés des ADF

Quelque vingt-trois civils ont été tués, dans la nuit de mardi à mercredi, par des combattants présumés du groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Publicité Lire la suite

Des membres présumés du groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) ont abattu vingt-trois civils dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 mars dans la région meurtrie de Beni, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RD Congo), a annoncé à l'AFP le gouverneur de cette province.

"Les ADF ont fait incursion dans le village de Beu Manyama-Moliso (et) ont tué 23 civils", a déclaré à l'AFP Carly Nzanzu Kasivita, gouverneur du Nord-Kivu. L'armée est intervenue et a tué deux assaillants, a-t-il précisé.

"Nous sommes encore endeuillés, les ADF ont fait incursion et ont tué plus de 20 personnes", a affirmé de son côté à l'AFP Noëlla Katongerwaki Muliwavyo, présidente de la société civile de Beni.

Les "ADF", un groupe classé terroriste aux États-Unis

Beu Manyama-Moliso est un petit village du territoire de Beni, perdu dans la forêt, à la frontière avec le territoire voisin d'Irumu (province de l'Ituri).

Les ADF sont de loin le groupe armé le plus meurtrier parmi les 122 actifs et recensés actuellement dans l'Est de la RD Congo. Depuis début 2021, plus de 25 villages ont été attaqués et plus de 200 personnes tuées par ce groupe en Ituri et dans le Nord-Kivu, selon un récent rapport du Haut-commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR).

Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la RD Congo depuis 1995, opposés au régime de Yoweri Museveni. Ils n'attaquent plus l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafics dans la région de Beni où ils ont fait souche.

Le 11 mars, les États-Unis ont placé ce groupe armé parmi les "groupes terroristes" affiliés à l'organisation État islamique.

>> À lire sur Les Observateurs : Après la revendication d’une attaque près de Béni, que sait-on du groupe État islamique en RD Congo ?

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne