À Abidjan, la joie des partisans de Laurent Gbagbo après son acquittement

La Cour pénale internationale a confirmé, mercredi, l'acquittement prononcé en 2019 de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Quelques heures après, cette décision était fêtée par ses partisans dans la capitale ivoirienne.

Laurent Gbagbo, tout sourire, a applaudi et levé les pouces en l'air, mercredi 31 mars, à l'énoncé de la décision de la Cour pénale internationale, qui venait d'écarter la tenue d'un procès en appel et de clore l'affaire le concernant, près de dix ans après l'ouverture du dossier. Son épouse Simone s'est dite "satisfaite" et a déclaré que "la balle (était) désormais dans le camp du gouvernement" ivoirien pour que son époux puisse revenir dans son pays.

Ce retour est ardemment souhaité par ses proches et ses partisans, qui se sont réunis à Abidjan devant le quartier général du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo. Ces derniers ont fêté l’annonce de son acquittement et de celui de l’un de ses proches, Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des Jeunes patriotes. Une joie qui tranche avec la grande déception des victimes des violences de la crise post-électorale de 2010-2011, pour lesquelles les deux hommes avaient été accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, notamment meurtres, viols et persécution.

