Des archéologues mettent au jour "la plus grande ville antique d'Égypte"

Une photo publiée par le ministère égyptien des Antiquités le 8 avril 2021 montre les vestiges d'une ville vieille de 3 000 ans mise au jour près de Louxor. © Ministère égyptien des Antiquités, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

En Égypte, une mission archéologique a découvert une ville vieille de plus de 3 000 ans, près de Louxor. Selon le directeur de l'équipe, il s'agit de "la plus grande ville antique d'Égypte" : les rois Amenhotep III et Toutankhâmon auraient vécu dans cette cité, qui est restée dans un "bon état de conservation".