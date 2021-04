Djibouti : les électeurs appelés aux urnes, le président Guelleh brigue un 5e mandat

Les bureaux de vote ont ouvert vendredi matin à Djibouti, petit pays stratégique de la Corne de l'Afrique. Deux choix s'offrent aux 215 000 électeurs inscrits : voter pour le président sortant Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 22 ans, ou pour l'homme d'affaires Zakaria Ismaïl Farah, seul autre candidat de cette présidentielle. Les résultats sont attendus dans la nuit de vendredi à samedi.

Les Djiboutiens ont commencé à voter vendredi 9 avril pour élire leur président, un scrutin où le sortant Ismaïl Omar Guelleh, inamovible leader de ce petit pays stratégique de la Corne de l'Afrique, se présente pour un cinquième et, théoriquement, dernier mandat.

Le vote s'est ouvert à 6 h (3 h GMT) pour les 215 000 électeurs inscrits (sur une population totale de 990 000 personnes) appelés aux urnes pour départager les deux candidats en lice. Les bureaux de vote fermeront à 19 h (16 h GMT).

Dans le centre de Djibouti-ville, les bureaux de vote numéro 1 et numéro 2, installés dans une dépendance de la préfecture et comptant à eux deux environ 1 300 électeurs inscrits, ont ouvert en présence de nombreux observateurs, les électeurs étaient rares.

"Tout est normal, le calme règne"

"Tout est normal", a déclaré à l'AFP Mounir El Fassi, chef de la mission d'observation de la Ligue des États arabes: "Les membres du bureau sont présents, toute la logistique est en place, et le calme règne."

Omar Guelleh, 73 ans, est au pouvoir depuis 22 ans dans ce petit pays qu'il dirige d'une main de fer et dont il a su exploiter la position stratégique, aux confins de l'Afrique et de l'Arabie.

Au cours de la campagne électorale, ses meetings ont rassemblé des milliers de sympathisants, masqués ou non, malgré une vague d'infections au Covid-19, avec actuellement près de 200 cas quotidiens et 23 % de positivité des tests.

Face à lui, le seul autre candidat s'appelle Zakaria Ismail Farah, 56 ans, un homme d'affaires fraîchement débarqué en politique et qui n'a tenu que quelques timides rassemblements de campagne.

En l'absence des leaders historiques de l'opposition, qui boycottent le scrutin, les chances de cet inconnu du grand public sont maigres face à "IOG", qui a remporté avec plus de 75 % des voix chaque présidentielle à laquelle il a participé.

Dans la capitale, qui accueille la majorité des habitants et des 529 bureaux de vote du pays, même les affiches de campagne, de la majorité comme de l'opposition, se font rares, là même où elles étaient omniprésentes en 2016 pour le précédent scrutin.

Les quatre premiers mandats d'Omar Guelleh ont été marqués par un exercice du pouvoir autoritaire laissant peu de place à la contestation ou à la liberté de la presse, mais aussi par un développement de l'économie, reposant sur l'essor des ports et des structures logistiques.

Un État convoité par les grandes puissances

Le président a contribué à faire de ce territoire désertique, situé face à l'une des voies maritimes les plus empruntées au monde, un carrefour commercial à travers lequel transitent l'essentiel des biens importés par son voisin éthiopien, un géant sans accès à la mer.

Entouré par une poignée de pays parmi les plus dangereux de la planète, dont la Somalie et le Yémen, Djibouti accueille également des bases militaires étrangères: France, Japon, États-Unis et, depuis peu, Chine.

Dans la bouche de ses partisans, comme Mohamed Assad, 23 ans, la construction des différents ports du pays, dont trois ont été inaugurés au cours du mandat qui s'achève, revient régulièrement au crédit du chef de l'État.

"Mais je vous demande, Monsieur le président, d'aider la jeunesse, pour avoir un grand futur, je demande une aide pour ceux qui sont comme moi", ajoutait mercredi ce jeune homme sans emploi, en marge de l'ultime rassemblement pro-Guelleh, dans un stade rempli de plus de 20 000 personnes.

La croissance djiboutienne, qui devrait atteindre +7 % en 2021 après une récession en 2020 liée au Covid-19, bénéficie peu à la population, touchée à 21,1 % par la pauvreté extrême, selon des données de la Banque mondiale de 2017.

En vertu de la Constitution, qui n'autorise pas les candidats de plus de 75 ans à se présenter à l'élection présidentielle, ce scrutin devrait être le dernier pour le président, qui aura dépassé cet âge limite en 2026.

Les résultats de l'élection sont attendus dans la nuit de vendredi à samedi.

