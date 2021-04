Bombardement de Bouaké : la perpétuité requise contre les trois accusés

Neuf soldats français et un civil américain ont été tués, le 4 novembre 2004, dans le bombardement de leur camp militaire. © Philippe Desmazes, AFP

Texte par : FRANCE 24

Plus de 16 ans après le bombardement de Bouaké, en Côte d'Ivoire, dans lequel neuf militaires français ont été tués, la réclusion à perpétuité a été requise, jeudi, contre les trois accusés, ivoiriens et biélorusse. Le procès de ces derniers s'est ouvert le 29 mars à Paris et le verdict est attendu dans l'après-midi.