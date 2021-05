Algérie : des personnalités et ONG lancent un appel contre "la criminalisation" du Hirak

Manifestation à Kherrata, ville du nord de l'Algérie considérée comme le berceau du mouvement de protestation, le 16 février 2021. © AFP

Un appel unitaire a été lancé samedi par quelque 300 personnalités, militants et ONG pour dénoncer "l'offensive sécuritaire et judiciaire" du pouvoir à l'encontre du peuple algérien. Deux ans après le début du mouvement de protestation, les signataires de cet appel réclament notamment la libération ds prisonniers politiques et le rétablissement des "libertés constitutionnelles".