RD Congo : le président proclame "l'état de siège" dans deux provinces touchées par la violence

Un membre des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) combat des membres des ADF dans le Nord-Kivu, le 25 janvier 2018, en RDC. © AFP - ALAIN WANDIMOYI

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Le président congolais Felix Tshisekedi a déclaré vendredi l'état de siège face à l'aggravation des violences dans les provinces orientales de l'Ituri et du Nord-Kivu, qui ont fait des centaines de morts cette année et déplacé plus de 1,5 million de personnes.