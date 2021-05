Ouganda : le chef rebelle Dominic Ongwen condamné à 25 ans de prison par la CPI

Dominic Ongwen devant la Cour Pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas, le 6 décembre 2016. © Peter Dejong, AFP

Ancien enfant soldat et commandant de la rébellion de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), Dominic Ongwen a été condamné jeudi à 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Selon l'ONU, la LRA a massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants.