Au Mali, le Premier ministre chargé de former un gouvernement de "large ouverture"

Le président de transition malienne, Bah Ndaw, le 25 septembre 2020. © Michèle Cattani, AFP

À moins d'un an d'importantes échéances électorales, le Premier ministre malien, Moctar Ouane, a présenté vendredi la démission de son gouvernement et a été chargé de former un nouveau cabinet de "large ouverture".