RD Congo : 30 condamnations à mort après des violences en marge du ramadan

Rectificatif après vérification avec greffier et avocats : 41 prévenus au total. ➡️ 31 condamnés dont 30 « à mort » [ 2 autres ont été condamnés pour tentative de meurtre sur un policier ] et un seul à 5 ans pour « rébellion ». 5 acquittés et 5 mineurs renvoyés. #Heurts_ramadan https://t.co/NtbhH2Qhgp